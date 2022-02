Muss das Immunsystem einer werdenden Mutter während der Schwangerschaft ein Virus abwehren oder nach einer Impfung auf ein Virusantigen antworten, dann geben die Mütter einen Teil der erworbenen Abwehrfähigkeiten auch an ihre Babys weiter. Dieses Phänomen ist als Nestschutz bekannt und wurde bereits in mehreren Studien gezeigt. Am besten ist dieser Nestschutz, wenn eine Impfung oder Infektion am Ende der zweiten oder zu Beginn des dritten Schwangerschaftsdrittels passiert.