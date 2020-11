Wir sind eigentlich ganz nah bei der WHO. Die WHO hat eine ganz schwache Empfehlung gegen das Remdesivir ausgesprochen. Das ist ein bisschen untergangen. Die Empfehlung ist schwach! Und wir sprechen eine ganz schwache Empfehlung dafür aus.

Aus der neuen Leitlinie für die stationäre Behandlung von Covid-19 Patienten gehe also jetzt hervor, dass Ärzte Remdesivir anwenden können, sie müssen nicht. Die Entscheidung treffen die Ärzte je nach Patient. Denn Erfolg verspricht Remdesivir nur in wenigen Fällen und vor allem, wenn es frühzeitig eingesetzt wird, erklärt Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie des Universitätsklinikums Regensburg (UKR):

Denn Remdesivir hat wohl bisher noch keine Menschenleben gerettet. Groß angelegte Studien konnten nicht zeigen, dass das Medikament Todesfälle verhindert. Außerdem ist die Anwendung teuer und aufwändig. Denn das Mittel muss in die Vene, also intravenös verabreicht werden. Auch daher wohl die Empfehlung der WHO, schätzt der Infektiologe aus Regensburg. Die WHO gibt Empfehlungen für die ganze Welt, sagt er, es gebe viele Situationen, wo der Einsatz mit einer intravenösen Substanz mit erheblichem logistischen Aufwand verbunden sei.