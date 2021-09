In Hannover kommen an diesem Sonntag zum ersten Mal Corona-Spürhunde zum Einsatz. Fünf Tiere sollen Geruchsproben von rund 500 Besuchern eines Konzerts der Band "Fury in the Slaughterhouse" abschnüffeln und dabei möglicherweise mit Covid-19 infizierte Personen identifizieren. Die Besucher müssen dazu beim Einlass mit Wattepads in der Armbeuge abgestrichen werden. Die Hunde sollen die Proben dann am Rand der Veranstaltung untersuchen, damit verhindert wird, dass Besucher anfangen, die Tiere zu streicheln.