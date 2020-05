Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig haben einen neuen Ansatz, wie sich die Zahl der unentdeckten Corona-Fälle genauer abschätzen lässt. Sie wollen das Abwasser in 20 Kläranlagen in Deutschland auf Rückstände der Corona-Viren testen. Dazu hat das UFZ ein Team organisiert, das aus mehr als 20 Abwasserfachleuten, Mikrobiologen, Virologen und Modellierern des UFZ, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der TU Dresden besteht. An dem Projekt beteiligen sich unter anderem die Städte Köln, Leipzig, Dresden und der Wasserverband Eifel-Ruhr.