Hunde können Corona erschnüffeln - dürfen sie es auch?

Die Frage, was genau der Hund dabei erriecht, gibt den Wissenschaftlern noch Rätsel auf - aber fest steht: Es funktioniert. Über 92 Prozent der Proben haben die Hunde richtig erkannt. Auch so genannte Poolproben oder Sammelproben mit bis zu 20 Stück haben die beiden schon mit den Hunden erfolgreich ausprobiert.

Wenn man zum Beispiel an Schulen denkt, dann wäre eine Schulklasse eine Gruppe. Die würden alle ihre Wattepads sammeln, dann kommt alles in ein Pöttchen und der Hund riecht daran. So könnte man schnell viele Menschengruppen durch einen Hund einfach absuchen lassen. Wir denken, dass man noch viel mehr Proben zusammenbringen kann und der Hund das trotzdem mit einer sehr hohen Leistung hinkriegt.

In Leipzig denkt man auch genau über so ein Verfahren an den Schulen oder Kindergärten nach. Stephan Borte ist Chefarzt der Labormedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Amt für Schule werden gerade solche alternativen Testkonzepte durchdacht.

So ähnlich stellen wir uns das auch vor. Wir würden sogar gerne noch einen Schritt weiter gehen und diese Duftproben von der Haut nicht direkt entnehmen, sondern zum Beispiel einfach die Bekleidung nutzen. Etwa den Anorak mit Kragen, der die Haut natürlich auch berührt oder einen Schal, der in der etwas kälteren Jahreszeit wieder getragen wird, und diese zur Untersuchung heranziehen.

Das Ziel dabei: die alltäglichen Abläufe in der Einrichtung und auch die Kinder selbst so wenig wie möglich zu stören. Ganz davon abgesehen, dass sich nicht jedes Kind gerne von einem Hund beschnüffeln lässt. Aber gerade im Kinder- und Jugendbereich konnten die bisherigen Antigentests keine wirklich zuverlässigen Ergebnisse liefern, sagt Borte. Die Spürhunde sollen also bessere Ergebnisse bei geringerem Aufwand liefern.



Aber: So ein Hund kann natürlich niemanden in Quarantäne schicken. Ein positiver Fund vom Hund müsste immer durch einen gängigen Test validiert werden, sagt Henning Lorenz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen Fakultät der Uni Halle. Der Straf- und Medizinrechtler weist darauf hin, dass bei einer Testpflicht nur die bisher anerkannten Tests Gültigkeit haben: