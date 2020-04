Über eine Million Infizierte gibt es nach aktuellen Zahlen (Stand 03.04.2020) weltweit. Aber bei vielen Menschen verläuft die Krankheit leicht, zum Teil sogar ohne Symptome. Deshalb muss ein anderer Ansatz her. Und das sind Antikörpertests . Sie sollen helfen, die wahre Ausbreitung des Virus besser zu erfassen. Sie können zeigen, wer infiziert war und wer nicht. Denn jeder Mensch, der das Virus Sars-CoV-2 hatte, bildet Antikörper, egal ob die Krankheit ausgebrochen ist oder nicht. Und genau diese Zahlen will die WHO jetzt erheben.

Mehr als ein Dutzend Länder weltweit nehmen an diesem Programm teil. Um deren Daten aus den Antikörpertests vergleichbar zu machen, hat die WHO Standardprotokolle entwickelt. In Deutschland hat die Universität Bonn in dieser Woche eine Antikörperstudie an 1.000 Menschen in Heinsberg, dem Ort eines der größten Ausbrüche, gestartet. Das Team um Prof. Hendrick Streeck will damit herausfinden, "wie hoch die Dunkelziffer ist".