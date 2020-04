Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2- stehen derzeit fast überall auf der Welt Fabriken still und das öffentliche Leben liegt brach. Die Ausgangsbeschränkungen stellen die Menschen vor große Herausforderungen. Forscher überlegen deshalb fieberhaft, ob sich die Lungenkrankheit Covid-19 nicht auch auf anderen Wegen effektiv eindämmen lässt, ohne die Welt vollständig anhalten zu müssen. Eine Lösung, die dabei immer wieder diskutiert wird, ist eine Handy-App zur schnellen Kontaktnachverfolgung von Infizierten. Mathematische Modelle legen nahe, dass das funktionieren könnte.

Universitäten Erfurt und Dresden beteiligen sich an der Entwicklung der App

Auch in Deutschland arbeiten Entwickler derzeit an einem solchen Programm für Smartphones. Unter der Leitung des Robert Koch-Instituts und des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institus arbeiten Softwareingenieure an einer App, die mit Hilfe von Bluetooth den Abstand zur anderen Handys messen und speichern soll, ohne dabei gegen geltende Datenschutzregeln zu verstoßen. Das Prinzip dahinter heißt "Privacy Protecting Proximity Tracing" (PPPT), zu deutsch etwa Daten schützende Abstandsnachverfolgung. Aus Mitteldeutschland beteiligen sich Forscher der Universitäten Erfurt und Dresden an dem Verbundprojekt.

Bluetooth kann Entfernungen präzise messen

Technisch sollen die Apps den Bluetoothstandard nutzen, der dafür immer eingeschaltet sein müsste. Bluetooth dient eigentlich für den Funk von Daten über kurze Distanzen, kann aber auch genutzt werden, um den Abstand zu anderen Geräten präzise zu messen. Der Vorteil: Die sogenannte Geolokalisierung entfällt. Über Bluetooth kann nicht festgestellt werden, wo auf der Welt sich ein Handy aufhält, nur, wie weit es von einem anderen Handy entfernt ist. Bewegungsprofile der Nutzer würden sich so nicht erstellen lassen.