Am Anfang war die Erleichterung. So furchtbar es klingt: Ich war dankbar, dass die Corona-Pandemie jetzt passiert und nicht vor fünf, sechs oder sieben Jahren. Denn mein Immunsystem war nach der Stammzelltransplantation für mehrere Jahre sehr schwach. Es war ungefähr auf dem Niveau von Aids-Patient*innen: Ich lag monatelang im Krankenhaus wegen Viren, die bei anderen einen Schnupfen auslösen.



Ich stelle mir vor, damals hätte es die Corona-Pandemie gegeben: Wahrscheinlich hätte ich monatelang mein Transplantationszimmer nicht verlassen dürfen. Und Besuch wäre auch nicht drin gewesen. Bei meiner Transplantation waren es "nur" Wochen. Und mich haben Menschen besucht. Dazu hatte ich keine Angst, was passiert, wenn ich wieder raus darf: Ob ich mich anstecke? Ob ich das überlebe?

Als Erwachsene das Immunsystem eines Kindes

All das ist mir erspart geblieben. Stattdessen fühle ich mit all den Menschen mit, die gerade alleine in ihren Transplantationszimmern liegen und furchtbare Angst haben müssen. In den ersten Corona-Tagen haben mich viele Freund*innen und Verwandte angerufen und gefragt, ob ich noch zur Risikogruppe gehöre.



Ich habe immer sehr überzeugt nein gesagt. Und ihnen dann erklärt, dass ich inzwischen das Immunsystem eines Kindes hätte. Genau wie bei ihnen bin ich gegen viele Viren und Bakterien noch nicht immun - und deswegen ständig krank. Kinder gehören nicht zur Risikogruppe - ich also auch nicht. Kinder gehören nicht zur Risikogruppe für COVID-19. Bildrechte: imago images / Viennareport

Vielleicht doch noch zur Risikogruppe gehörig?

Trotzdem habe ich schnell gemerkt, dass meine Corona-Panik deutlich existentieller war als die meiner Freund*innen. Während die mir erzählten, dass bei ihnen alles gut sei, konnte ich nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte nicht mehr aufhören, die Liveticker zu verfolgen. Schon Tage vor der Merkels Rede habe ich alle angerufen und ihnen gesagt, sie sollten aufpassen. Nicht mehr rausgehen als nötig, um andere zu schützen.

Ich hatte immer noch Angst.