Wie erleben Kinder und ihre Familien die Corona-Krise: Als unterrichtsfreie Zeit mit Hausaufgaben, die manche Lehrer sehen wollen, andere nicht? Als Zeit geballter Langeweile, wenn man die Peergroup nicht treffen kann? Als Zeit der Entdeckung, weil man das Puzzle von Weihnachten jetzt doch mal zusammenbastelt, oder den gut gemeinten Technikbausatz, obwohl man beides Heiligabend noch doof fand? Oder zum Spielen mit den Nachbarskindern? Ist es eine Zeit des neuen familiären Zusammenhalts oder eine Aneinanderreihung von Tagen in ständiger Angst, ohne Kontakte nach außen? Die Goethe-Universität in Frankfurt am Main versucht genau das in einer Online-Umfrage herauszufinden.

Wer den Online-Fragebogen öffnet, muss zum Beispiel einschätzen und beurteilen, wie viele Kontakte er oder sie aktuell außerhalb der Familie pflegt, online, per Telefon oder Brief, und auch wie die Kinder es mit ihren Freunden halten. Ebenso wird nach dem elterlichen Befinden gefragt: Wie gut fühlen Sie sich informiert durch Kinderbetreuungseinrichtungen, Medien und Politik? Die Umfrage ist schnell beantwortet und lässt die Teilnehmenden vielleicht auch unverhofft innehalten, wenn sie mithilfe einer Skala einschätzen, wie sich der Nachwuchs vor Corona und mittendrin in der ungewohnten Dichte des gemeinsamen Alltags fühlt, was die Stimmung in der Familie angeht. Die bundesweite Studie endet am 15.05.2020.