Sie sitzen im Zug und haben großen Hunger – und noch größeren, als Sie ausgestiegen sind. Bis nach Hause ist es noch ein ganzes Stück, mindestens eine dreiviertel Stunde. Dort wartet auf Sie ein frisches, selbst gekochtes Essen – gesund ist es noch dazu. Am Bahnhof lockt aber eine McDonald's-Filiale damit, Ihr dringliches Essensgelüst zu stillen, jetzt und gleich, wenn auch nicht langanhaltend. Was tun Sie?

Ihr Verstand sagt: Auf Zuhause warten. Und ihr Appetit? Gut, die Frage können Sie wahrscheinlich nur im Moment selbst beantworten. Derzeit hat die gesamte Weltbevölkerung Appetit: Nach einem Covid-19-Impfstoff. Und so wie es aussieht, wird ihr Appetit schon bald gestillt (in Russland wurde er das bekanntermaßen bereits). Erste Erfolge auf der Impfstoffsuche sind wichtig, schon alleine als positives Signal in der Krise, auch wenn die Wirksamkeit möglicherweise nicht so hoch ist. Die Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten FDA gibt zum Beispiel vor, dass eine Impfung, die per Notzulassung auf den Markt kommen darf, nur eine fünfzigprozentige Wirksamkeit haben muss. Damit wäre ein Mittel schnell verfügbar.