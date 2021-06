Was in den vergangenen Tagen bereits heftig debattiert wurde, ist nun offiziell: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung von 12- bis 17-Jährigen vorerst nur für Jugendliche mit Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko haben, schwer an einer Covid-19 zu erkranken. Das 18-köpfige unabhängige Gremium von Hochschulmedizinern erstellt auf Basis wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse Empfehlungen, für wen welche Impfung sinnvoll ist und wer sich vorerst eher nicht impfen lassen sollte.

Nach Ansicht der Forscher liegen noch nicht genügend Daten zur Verträglichkeit des mRNA-Covid-Impfstoffs von Biontech/Pfizer vor, um die Impfung uneingeschränkt jedem Jugendlichen über 12 Jahren empfehlen zu können. Bei einer Pressekonferenz des Science-Media-Center erläuterten der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens und Kommissionsmitglied Fred Zepp die Gründe für diese Entscheidung und warum sich diese Empfehlung im Lauf des Sommers wieder ändern könnte.

Risiko durch Covid gering bei Jugendlichen

Zepp, Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Mainzer Universitätsmedizin, kann aktuell die möglichen Risiken einer Impfung noch nicht richtig einschätzen. Die jugendlichen Probanden der Zulassungsstudie für die 12- bis 16-Jährigen seien derzeit nur etwa fünf Monate lang beobachtet worden. Ein kurzer Zeitraum auch angesichts potenzieller Nebenwirkungen wie die Entzündung von Herzmuskeln (Myokarditis) die aktuell bei einigen jungen Männern beobachtet wird.

Dass es keine Empfehlung für alle Jugendlichen gibt, hält Reinhard Berner, Leiter Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden nicht für ein Problem. "Es ist großartig, dass es jetzt dank der Zulassung einen Impfstoff für die Gruppe der 12- bis 16-Jährigen Risikopatienten gibt", sagt er. Seine Kollegen und er seien absolut einverstanden mit der Einschätzung der Stiko, auch, da die Risiken für junge Patienten bei einer Infektion relativ gering seien. Long Covid sei sehr selten bei Jugendlichen und beim schweren Entzündungsysndrom PIMS habe es in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jähirgen erst etwa 350 Fälle gegeben seit Beginn der Pandemie. Außerdem sei PIMS behandelbar.

"Man muss bedenken, im Alter von 12 bis 17 Jahren sind Kinder mitten in der Pubertät, da werden sehr viele hormonelle Prozesse im Körper umgestellt. Das ist eine sehr sensible Gruppe", sagt Berner. "Die Stiko war gut beraten, hier besonders sorgfältig zu sein." Wenn ein Kind einen angeborenen Herzfehler habe, könne eine Impfung sinnvoll sein. Aber wenn jugendliche komplett gesund seien, sei das anders.

Zepp verglich den aktuellen Stand mit der Grippeimpfung. "Auch dort gibt es für Kleinkinder zugelassene Impfstoffe, die wir aber nicht empfehlen, weil die positiven Effekte nicht groß genug sind", sagt Zepp.

Genug Zeit bis zum Schulbeginn im Herbst

Dass andere Länder bereits entschieden haben, ihre Jugendlichen durchzuimpfen, wollen die Forscher allerdings nicht kritisieren. "Das Infektionsgeschehen ist in anderen Ländern anders. Auch die Hygienemaßnahmen werden nicht überall gleich umgesetzt", sagt Zepp. In den Schulen in Deutschland etwa seien die Maßnahmen vorbildlich umgesetzt worden, "Deshalb sehen wir dort bis jetzt wenig Ausbrüche."

Dass sich im Augenblick immer weniger Menschen neu mit Corona anstecken, gebe Deutschland Zeit, die am stärksten gefährdeten Gruppen vollständig zu impfen. Und die jetzige Empfehlung der Stiko sei auch nicht in Stein gemeißelt. Zepp: "In ein bis zwei Monaten haben wir mehr Daten aus den USA und können sicherer sagen, wie gut die Impfung von Jugendlichen vertragen wird." Sollte die Impfung gut verträglich sein, bleibe noch genügend Zeit für die Impfungen bis zum Schulbeginn im Herbst.