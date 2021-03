Das höchste Sterberisiko bei einer Infektion mit dem neuartigen Sars-Coronavirus-2 haben alte Menschen ab 65. Und obwohl Covid-19 bei den meisten Kindern mit keinen, wenigen oder nur sehr untypischen Symptomen mehr oder weniger harmlos verläuft, erkranken ein paar junge Patienten nach der eigentlichen Infektion sehr schwer an einer Überreaktion ihres Immunsystems. Dann kommt es zu multiplen Entzündungen im Körper der Kinder, die lebensbedrohlich sein können. Laut Daten der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden trifft dieses "Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome" (PIMS) eins von etwa 1.000 bis 1.500 Kindern, das an Covid-19 erkrankt ist.