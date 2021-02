Jede Menge Schlagzeilen und Diskussionen über den britisch-schwedischen Corona-Impfstoff Astrazeneca sorgten in den vergangenen Wochen für Verunsicherung. "Impfstoff zweiter Klasse" hieß es oft, die Wirksamkeit wurde angezweifelt, für Irritation sorgte die Empfehlung, den Wirkstoff nur an Menschen unter 65 Jahren zu verimpfen. Und in Südafrika gab es sogar einen Impfstopp für Astrazeneca, als sich zeigte, dass der Stoff nicht gegen die dortige Virus-Variante B1.351 schützt.

Das von der FDA selbst veröffentlichte Dokument (hier als pdf in englischer Sprache) enthält weitere Einzelheiten zu den Daten, die Janssen, der pharmazeutische Bereich von Johnson & Johnson, an die Behörde übermittelt hat. Nach den vorliegenden Daten zeigte sich laut FDA bei Studienteilnehmern in den USA, Brasilien und Südafrika eine ähnlich hohe Wirkung gegen schwere Verläufe. Der Gesamtschutz war jedoch in Südafrika und Brasilien, wo andere Mutationen dominieren, geringer. Aussagen zur Wirkung bei der britischen Mutation gibt es nicht. Die FDA will nach einem Bericht der BBC noch in dieser Woche entscheiden, ob der Impfstoff in den USA zugelassen werden soll. In diesem Fall könnten in den USA bis zum Sommer 100 Millionen Dosen geliefert werden.