Bild des SARS-CoV-2-Spikes in der aktiven Position. Dunkelblaue Glykane schützen das Eiweiß vor dem Immunsystem. Zugleich sind sie an der Aktivierung beteiligt und stabilisieren seine aktivierte Form. Die rezeptorbindende Domäne des Spikeproteins ist hellblau eingefärbt, sie kann ihre Form verändern, um an die Zellen anzudocken oder inaktiviert zu sein Bildrechte: Lorenzo Casalino, Amaro Lab, UCSD