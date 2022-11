Am vergangenen Samstag (19.11.) ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei Corona erstmals seit über einem Jahr unter die Marke von 200 gefallen. Zwar dürfte die Dunkelziffer höher liegen, da viele Menschen bei einer Infektion inzwischen auf Schnelltests vertrauen und auf den Nachweis via PCR-Test verzichten und nur die positiven PCR-Ergebnisse in der offiziellen Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) erfasst werden. Doch der Trend ist klar: Sars-Coronavirus-2 ist trotz neuer Varianten weiter auf dem Rückzug.