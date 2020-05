In Deutschland nimmt die Corona-Krise am 15. Februar so richtig an Fahrt auf: in der Gemeinde Gangelt, Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Ein mit Corona infizierter 47-Jähriger besucht eine Karnevalssitzung, zusammen mit 300 anderen Menschen. Das Ereignis wird zum "Superspreader-Event". Es ist der Ursprung einer langen Infektionskette, die den Landkreis schließlich zu einer dem am schwersten von Corona betroffenen Gegenden in Deutschland macht, einem sogenannten Hoch-Prävalenz-Gebiet.