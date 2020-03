Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist seit einer Sepsis im vergangenen Jahr von den Schultern abwärts gelähmt. Seine Geschichte, die in dieser Woche bekannt wurde, rückt den Blick auf eine Infektion, an der in Deutschland alle sechs bis sieben Minuten ein Mensch stirbt. Sie ist damit nach Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Doch was macht die Sepsis so gefährlich?