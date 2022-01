Das Bild, das eine kleine Studie aus den Niederlanden im Fachjournal JAMA zeichnet, ist düster. Intensivmediziner Hidde Heesakkers und seine Kollegen hatten 302 Covid-19-Patienten befragt, die während der ersten Coronawelle im Frühjahr 2020 in einer von elf Kliniken in den Niederlanden auf einer Intensivstation behandelt wurden. 246 davon (72 Prozent Männer, Durchschnittsalter 61 Jahre) hatten bis zu einem Jahr danach an allen Folgebefragungen teilgenommen.

Nahezu drei Viertel (74,3 Prozent) erlebten auch ein Jahr nach ihrer Entlassung noch physische Einschränkungen, darunter vor allem eine generell geschwächte Ausdauer (39 Prozent), steife Gelenke (26 Prozent), Gelenkschmerzen (25 Prozent), schwache Muskeln (25 Prozent) und Muskelschmerzen (21 Prozent).

Folgen eines Corona-Krankenhausaufenthalts: Psychische und kognitive Probleme

Auch eine zweite Studie aus dem Vereinigten Königreich (UK) zeigt, wie groß die gesundheitlichen Risiken sind, selbst wenn jemand eine Covid-19 mit einer Behandlung im Krankenhaus übersteht. Krishnan Bhaskaran und Team von der London School of Hygiene an Tropical Medicine haben Datenbanken ausgewertet. So verglichen sie die gesundheitlichen Risiken von rund 25.000 Patienten (24.673), die 2020 mit Covid-19 in britischen Kliniken behandelt wurden mit denen von über 120.000 (123.362) demografisch repräsentativ ausgewählten Vergleichspersonen von 2019, also vor der Pandemie.

Covid-19-Überlebende erkranken häufiger an Demenz

Im Journal PLOS Medicine berichten die Autoren, die aus dem Krankenhaus entlassenen Covid-19-Patienten hätten gegenüber der Vergleichsgruppe ein doppelt so hohes Risiko gehabt, in den Folgemonaten erneut in einem Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder zu sterben. In einem zweiten Schritt verglichen die Forschenden diese Werte mit denen von rund 16.000 Patienten, die in den Jahren vor der Pandemie mit Influenza (Grippe) in einer Klinik behandelt wurden. Hier schnitten die Covid-19-Patienten leicht besser ab, sie hatten eine etwas geringeres kombiniertes Risiko von Krankenhauseinlieferung und Tod.

Doch das Risiko, wegen der schon durchgemachten Infektion erneut eingeliefert zu werden und zu sterben, war bei den Covid-19-Patienten größer. Ebenso das Risiko, an Demenz zu erkranken. Krishnan Bhaskaran zieht aus der Analyse seines Teams einen klaren Schluss: "Unsere Ergebnisse zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Das ist das beste Mittel, das wir haben, um schwere Verläufe von vornherein zu verhindern."