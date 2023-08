Der Vergleich zeigte, dass die Covid-19 Patienten in den drei Monaten nach der Infektion ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, mentale und psychische Probleme zu bekommen, darunter Depressionen. Sie erlitten häufiger Herzversagen, erkrankten an Diabetes oder an der Alzheimer-Krankheit und starben insgesamt auch häufiger.

Auch zwei Jahre nach der Diagnose gab es in der Gruppe der Corona-Patienten mehr Menschen mit Gesundheitsproblemen als in der Kontrollgruppe. Diejenigen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt worden waren, hatten bei über zwei Dritteln der achtzig Krankheitsbilder ein erhöhtes Risiko auf eine positive Diagnose. Darunter war eine fünfzig Prozent größere Wahrscheinlichkeit, eine Herzattacke erlitten zu haben und sogar ein doppelt so großes Risiko, an Alzheimer zu erkranken.