Während das Frühjahr und der Sommer also ganz im Zeichen von Dosis 1 und 2 standen, steht diesen Herbst Spritze Nummer drei an. Die Wahrscheinlichkeiten, an Covid-19 zu erkranken sinken damit nochmals deutlich. Die Wahrscheinlichkeit, sich an den kommenden Winter in einem Jahr noch erinnern zu wollen (und zu können), geht dafür klar nach oben.