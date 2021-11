Dass es keine Pflicht gibt, liegt daran, dass die im Grundgesetz garantierte Unversehrtheit des Körpers so ein hohes Gut ist. Tatsächlich steht der Staat vor sehr, sehr hohen Hürden, bevor er seinen Bürgen bestimmte medizinische Behandlungen vorschreiben darf. Das ist auch richtig so, ich will nicht in einem Land Leben, dessen Regierung in meine körperliche Selbstbestimmung eingreifen darf.