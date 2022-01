Corona Omikron: Können wir die Maßnahmen lockern? Experten in Sachsen warnen

Hauptinhalt

Was kommt in Sachen Omikron auf Sachsen zu? Kommen wir mit einem blauen Auge davon, auf was müssen wir uns einrichten? So eröffnete Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Live-Gesprächsrunde am Dienstag mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping, Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, Christoph Josten, Chef der Uniklinik Leipzig, Virologe und Omikron-Mitentdecker Wolfgang Preiser von der Stellenbosch-Universität in Südafrika und dem deutschen Generalkonsul in New York, David Gill.