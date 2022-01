Mit der zeitlich begrenzten Wirksamkeit der Booster-Impfung ist das Tragen einer zuverlässigen Maske in der Omikron-Welle noch wichtiger geworden. Fachleute raten dazu FFP2-Masken zu nutzen, da diese einen deutlich besseren Schutz bieten als OP-Masken. Richtig getragen schützen FFP2-Masken einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen zufolge sehr effektiv gegen Omikron. Tragen sowohl die infizierte als auch die nicht-infizierte Person eine solche Maske, dann liege das Ansteckungsrisiko auch nach 20 Minuten auf kürzeste Distanz bei kaum mehr als einem Promille. Und selbst wenn die Masken schlecht sitzen, liege die Infektions-Wahrscheinlichkeit in diesem Szenario nur bei etwa vier Prozent.