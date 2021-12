Die Vorab-Veröffentlichung SARS-CoV-2 Omicron spike mediated immune escape, infectivity and cell-cell fusion erschien am 21. Dezember auf bioRxiv.



Die Veröffentlichung hat noch kein Peer-Review-Verfahren abgeschlossen.



DOI: 10.1101/2021.12.17.473248



Das Preprint der University of Edinburgh Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against symptomatic disease: national cohort with nested test negative design study in Scotland ist am 22. Dezember auf der Seite der Universität veröffentlicht worden.