Wie sieht das ganz konkret aus? Ende April machte der der Subtyp BA.5 noch 0,6 Prozent in den untersuchten Proben aus, deren Virus-Varianten analysiert wurden und verdoppelte sich seither im Wochentakt. Bei den Virusvarianten wird in Deutschland unverändert mehrheitlich die Omikron-Sublinie BA.2 gefunden. Im aktuellen Bulletin des RKI heißt es dazu: "In Deutschland dominiert seit drei Monaten mit gegenwärtig über 99 Prozent die Omikron-Variante. Der Anteil der Omikron-Sublinie BA.2 lag in Kalenderwoche 20 bei über 93 Prozent." Der Vergleich der beiden Kalenderwochen 20/21 zeigt laut RKI-Wochenbericht: In allen Bundesländern sanken die Inzidenzen zwischen 21 Prozent (Berlin) und 51 Prozent in Sachsen-Anhalt. In keinem Bundesland war ein Anstieg zu beobachten.