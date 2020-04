Manche erinnern sich an das fiese Gefühl von Faschingsparties, wenn man unter einer gruseligen Maske steckt. Andere kennen es vom Tauchen: Die Haut unter der Maske schwitzt und juckt, an den Rändern drückt und kneift es. Aber so schnell will man die schöne Maskerade ja nicht absetzen. Oder sich an das nervige Gefummel machen, die Tauchermaske neu festzuzurren, dass kein Wasser durchs Gesichtsfeld schwappt.