Viren sind keine Lebewesen. Sie leben nicht. Trotzdem ist auch ihr großes Ziel: Vermehren, vermehren, vermehren! Das können sie aber alleine nicht, dafür brauchen sie eine lebendige Zelle. In die müssen sie sich einschleusen und deren Fortpflanzung übernehmen, erklärt Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung für Infektionsbiologie am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen.

Es parasitiert also, wenn man so möchte, die Funktionen der Zelle, um seine Vermehrung sicherzustellen.

In so eine Zelle hineinzukommen ist aber gar nicht so einfach. Die Zelle ist schließlich nicht dazu gedacht, Brutstätte für Viren zu sein. Knackpunkt ist also: Wie kommt das Virus in die Zelle? Deswegen ist das Coronavirus auch nach diesem Knackpunkt benannt: Es ist seine Krone, die dem Virus den Eintritt ermöglicht. Geformt wird sie durch ein Eiweiß.