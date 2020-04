Die RNA-Impfung von BioNTech dagegen arbeitet nur mit Erbinformationen. Den Patienten wird dabei sogenannte Messenger-RNA verabreicht, also eine Bauanleitung für bestimmte Eiweiße, die eigentlich von den Viren gebraucht werden. Im Körper der Patienten werden mit Hilfe der RNA dann etwa in den Muskelzellen diese Eiweiße gebildet. Auch hier springt anschließend das Immunsystem an, erkennt die Viren-Eiweiße und bildet Antikörper dagegen.

RNA-Impfung: Sicherer als abgeschwächte Viren, teurer in der der Entwicklung

Der Vorteil: Abgeschwächte Viren können mitunter Reaktionen wie leichtes Fieber auslösen. In bestimmten, sehr seltenen Fällen können die deaktivierten Viren auch wieder aktiv werden und eine richtige Infektion auslösen. Dieses Problem hat bislang etwa einen Impfstoff gegen das HI-Virus verhindert, das die Krankheit AIDS auslöst. Die durch RNA-Impfstoffe produzierten Eiweiße allein sind jedoch unschädlich und können nach bisherigem Kenntnisstand nicht in eine Krankheit münden.

Außerdem können RNA- oder auch DNA-Impfstoffe potenziell auf mehrere Stämme eines Virus ausgerichtet werden. So ließe sich der Gefahr vorbeugen, dass ein Virus mutiert und plötzlich anders aussieht, wie es bei der Grippe häufig der Fall ist. Eine technische Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass die RNA in die Wirtszellen gelangen muss. Die RNA-Erbinformation ist jedoch sehr instabil, kann leicht zerstört werden. Der Transport in die Zielzelle ist daher keine einfache Aufgabe.

Klinische Tests: Wie verträglich ist Impfstoffkandidat?

Bei einem Pressebriefing des Science Media Centers am Montag haben Uğur Şahin, Vorstandsvorsitzender von BioNTech und Klaus Cichutek, Präsident des für die Impfstoffzulassung zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, den Weg zum Impfstoff vorgestellt und Fragen beantwortet. In der nun anlaufenden ersten klinischen Phase werde dabei die grundsätzliche Verträglichkeit des Impfstoffs getestet, erklärte Cichutek. In der dann etwas später aber noch parallel startenden zweiten Phase werde untersucht, wie die besonders gefährdete Gruppe der über 60-Jährigen auf den Impfstoffkandidaten reagiert.

So verlief bisher die Impfstoffentwicklung. Bei Corona ist alles extrem beschleunigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Vorteil eines RNA-Impfstoff sei, dass er sich schnell in großen Mengen herstellen lasse, sagte Şahin. Das rechtfertige die hohen Entwicklungskosten, die mehrere Milliarden Euro betragen. Zudem werde der Stoff im Körper - soweit bereits bekannt - schnell wieder abgebaut und hinterlasse keine Rückstande. Da der Stoff selbst das Immunsystem stimuliere, brauche er auch keine Beigabe von Immunverstärkern.

Um auch seltene Nebenwirkungen zu finden: Sehr viele Tests für Impfstoffe nötig

Mutiert das Virus vor der Freigabe des Impfstoffs?

Eine Gefahr ist, dass sich das Virus bis zur Freigabe eines Impfstoffs verändert. Entwickler Şahin beruhigt hier allerdings. Die Forscher würden auftretende Mutationen genau beobachten. Der Impfstoffkandidat setze allerdings bei einem Spikeprotein des Virus an und da gebe es derzeit nur sehr wenige Veränderungen. "Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden sechs bis 18 Monaten bis zur Freigabe des Impfstoffs keine dramatischen Veränderungen an dem Virus geben wird, weil es ja auch keinen Selektionsdruck durch einen Impfstoff gibt", so der BioNTech-Vorsitzende.