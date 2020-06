Bei der "Lancet"-Studie fielen nach der Veröffentlichung Ungereimtheiten bei den Zahlen auf. So wurde eine höhere Anzahl von im Krankenhaus verstorbenen Covid-19-Patienten in Australien angegeben als in Australien tatsächlich insgesamt gemeldet wurden. Auch die Zahl von angeblich 4.402 Patienten in Afrika, deren Daten ausgewertet wurden, wirkt wenig wahrscheinlich, da wohl nicht so viele Krankenhäuser auf dem Kontinent überhaupt detaillierte Gesundheitsakten zur Verfügung stellen können.



Bei der Studie aus dem "New England Journal of Medicine" wurde die Kritik neben den ebenfalls teils unwahrscheinlichen Zahlen an der Firma Surgisphere an sich laut. Diese habe u.a. einen unvollständigen Web-Auftritt und zu wenige qualifizierte Mitarbeiter. In einer Replik darauf erklärt Surgisphere, dass die erhobenen Daten nicht überinterpretiert werden sollten und ihre Beschränkungen klar offengelegt wurden.