Fünf Personen dürfen in Brasilien derzeit Beerdigungen besuchen. Bildrechte: imago images/Fotoarena

Bei Tests in Brasilien waren elf Patienten in einer doppelblinden, randomisierten Studie an tödlichen Herzrhythmusstörungen bzw. Herzmuskelschäden gestorben. Sie hatten fünf Tage lang zweimal täglich eine erhöhte Dosis (450 Milligramm) Chloroquin bekommen. Schon nach zwei Tagen waren den Ärzten Herzrhythmusstörungen aufgefallen. In der Studie sollten zwei verschiedene Dosierungs-Mengen miteinander verglichen werden. Auf einige Nebenwirkungen hatten Internisten aus Kanada kurz zuvor hingewiesen. Sie könnten besonders dann auftreten, wenn Patienten zusätzlich das Antibiotikum Azithromycin einnehmen. Genau das war bei den Probanden im Tropeninstitut im brasilianischen Manaus der Fall. In Brasilien sind seit dem 17. April 4.543 Menschen an Covid-19 gestorben (Stand 27.04.2020). Seit Januar waren knapp 56.000 Menschen mit Atemwegserkrankungen in Krankenhäuser eingeliefert worden - 2019 waren es im selben Zeitraum nur gut 12.000 gewesen.