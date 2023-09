Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus hat aktuell offenbar eine Art Plateau erreicht. Wie aus dem aktuellen Wochenbericht zu Atemwegsinfektionen des Robert Koch-Instituts hervorgeht, sank in der Woche bis zum 24. September die Zahl der gemeldeten Fälle auf etwa 7.900 neue Ansteckungen. Diese Zahl wird durch Nachmeldungen in den vergangenen Wochen wahrscheinlich noch etwas nach oben korrigiert. Sie liegt nach aktuellem Stand aber unter den fast 8.200 Fällen in der Woche zuvor.