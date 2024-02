Genau diese beiden Gruppen sind nach wie vor am häufigsten wegen eines schweren Verlaufs im Krankenhaus, heißt es in dem Bericht. "Trotz des Rückgangs der SARI-Inzidenz sind weiterhin am häufigsten die jüngste und die älteste Altersgruppe von einer Einweisung ins Krankenhaus mit einer schweren akuten Atemwegserkrankung betroffen."