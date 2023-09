Die Zahl der neu bestätigten Covid-19 Infektionen ist in der Woche bis zum 17. September noch einmal leicht auf rund 7.800 Fälle gestiegen. Doch die Dynamik der neuen Ansteckungen schwächt sich offenbar merklich ab. Das berichtet das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht für Atemwegsinfektionen. Die Zahl der gemeldeten Fälle stellt nur einen kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Infektionsgeschehens dar, da nur noch in Krankenhäusern und im RKI-Stichprobensystem systematisch auf Corona getestet wird.

Abwassermonitoring: Viruslasten steigen jetzt langsamer als in der Vorwoche

Zudem überwachen rund 50 Kläranlagen in Deutschland die eingehenden Abwässer auf Spuren von Coronaviren. Auch bei dieser Überprüfung deutet sich eine Abschwächung der neuen Ansteckungen an. Hier meldeten in der 37. Kalenderwoche nur noch 40 Prozent der Standorte steigende Viruslasten. In der Woche zuvor waren es noch 60 Prozent. Allerdings haben aktuell viele teilnehmende Anlagen noch keine Werte gemeldet, weshalb die Datenlage hier noch sehr unvollständig ist.

Corona-Variante Eris (EG.5) dominiert in Deutschland