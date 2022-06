Wer als Kind einmal Windpocken hatte, trägt das Virus sein Leben lang in sich: Der Windpocken-Erreger Varizella Zoster gehört zu den menschlichen Herpesviren und deren Spezialität ist es, sich nach einer akuten Infektion im Körper dauerhaft einrichten zu können. Meist spürt man davon lange Zeit nichts. Aber wenn das Immunsystem geschwächt wird, kann das Virus wieder ausbrechen, oft in Form einer Gürtelrose.

Die Studienautoren vermuten die Ursache in einer Schädigung des Immunsystems durch die Coronainfektion. So hätten bereits vorangegangene Studien gezeigt, dass eine Covid-19 vor allem verschiedenen Typen von T-Zellen beeinträchtigt und auch die Menge anderer Lymphozyten, darunter B-Zellen und natürliche Killerzellen, verringert. Das sei umso mehr der Fall, je schwerer die Covid-19 verlaufen ist. So erklärt sich aus Sicht der Forschenden, warum in Kliniken behandelte Patienten ein noch höheres Risiko auf Gürtelrose aufweisen als die übrigen Betroffenen.