Das passiere aber auch bei anderen Impfungen, so der Virologe – im Grunde handele es sich aber um eine Rarität, um das Kleingedruckte im Lehrbuch. Dazu passt die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts. Auf Anfrage von MDR AKTUELL erklärt die Behörde, dass derzeit weder in Deutschland noch EU-weit ein Risikosignal besteht für das Auftreten einer Gürtelrose nach einer Corona-Impfung, dass es also keine Informationen gibt über eine entsprechende Nebenwirkung.



Das Institut führt dazu die Ergebnisse zweier Analysen zu Nebenwirkungen von besonderem Interesse an. Dabei handele es sich "um bestimmte medizinisch bedeutsame Ereignisse, die potenziell mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden könnten und daher sorgfältig überwacht werden müssen bzw. weitergehende Studien erfordern. In beiden Auswertungen ergab sich für das Auftreten von Gürtelrose kein Risikosignal – dem Paul-Ehrlich-Institut wurden nach Impfung weniger Fälle gemeldet, als statistisch zu erwarten gewesen wären".