In Marburg ist eine schwer an Covid-19 erkrankte Frau geheilt worden und zwar mit einem Mittel aus der Krebsbehandlung. Die 59-jährige Patientin war mit hohem Fieber und fortschreitender Atemnot eingeliefert worden. Drei Stunden später hatte sich ihr Gesundheitszustand so extrem verschlechtert, dass sie intubiert werden musste. Ein molekularbiologischer Test bestätigte den Verdacht auf Covid-19, die Gesamtprognose für die Patientin sah dem Medizinteam zufolge extrem schlecht aus. Krebsspezialist Dr. Andreas Gebauer brachte das Medikament aus seinem Fachgebiet in Spiel: