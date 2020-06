Prof. Hanno Würbel. Bildrechte: Uni Bern

Im Grunde ist das der typische Forschungsreflex, der bei der Entwicklung vieler Medikamente und Impfstoffe zu beobachten ist. Aber auch hier gibt es ein Problem. Denn trotz aufwendiger Forschung ist es keineswegs sicher, dass überhaupt ein passendes Tiermodell existiert. Das haben unter anderem die Forschungen zu HIV gezeigt. Zwar ließen sich in Dutzenden Studien Affen erfolgreich gegen HIV impfen, aber die Wirksamkeit beim Menschen war gering. Nur fünf Studien haben es überhaupt in die letzte klinische Phase geschafft. Auf den Markt ist bis heute kein Impfstoff gekommen. Das ist nicht ungewöhnlich. Laut Studien versagen 90-95 Prozent der an Tieren getesteten Medikamente und Impfstoffe bei der Erprobung am Menschen. Betrachtet man nur die Gruppe der Atemwegserkrankungen, so sind es immer noch 87 Prozent. Das liegt auch an der Art und dem Aufbau der Tierversuche.