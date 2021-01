Welche Rolle spielen Kinder bei Covid-19 für das Infektionsgeschehen? Das ist eine der am stärksten umstrittenen Fragen und Diskussionen in der Pandemie. Denn auch wenn Kinder deutlich seltener schwer an Corona erkranken (was aber durchaus vorkommt, wie aktuell zwei Fälle aus Niedersachsen belegen) – strittig ist, ob sie möglicherweise auch ohne selbst Symptome zu zeigen das Virus vermehren und verbreiten. Während Daten aus Bayern zeigten, dass durchaus mehr Kinder als erwartet Antikörper gegen das Sars-Coronavirus-2 gebildet hatten, zeigt eine jetzt im Fachblatt JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie aus Baden-Württemberg: Bei den Eltern war der Anteil derjenigen mit Antikörpern gegen Sars-CoV-2 doppelt so hoch, wie bei den Kindern.