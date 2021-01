In großen Teilen der Welt bedeutete Corona für Kinder in den vergangenen Monaten und bis heute: Geschlossene Schulen, virtuelle Kurse statt Unterricht in der Klasse und insgesamt weniger Möglichkeiten, draußen zu spielen. Chinesische Mediziner haben sich deshalb gefragt: Leidet die Sehkraft der Kinder darunter, dass sie mehr Zeit vor kleinen Bildschirmen verbringen statt vor großen Tafeln? Ihre Ergebnisse geben durchaus Anlass zur Sorge. Die im Fachjournal JAMA Ophthalmology veröffentlichte Untersuchung zeigt: Die Kinder sind 2020 deutlich kurzsichtiger, als in den Jahren zuvor.