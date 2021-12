Es ist zwar eine seltene, dafür aber sehr dramatische Folge: Etwa eines von 1.500 Kindern, das eine Covid-19 durchgemacht hat, erkrankt danach am sogenannten Pediatrischen Inflammatorischen Multisystem Syndrom (PIMS, alternativ auch Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C). Bei dieser Krankheit entwickelt das Immunsystem eine Überreaktion. Es kommt zu zahlreichen, mitunter lebensbedrohlichen Entzündungen im Körper. In Frankreich haben Forscher nun erste Hinweise darauf gefunden, dass die Covid-19-Impfung möglichweise vor dieser schweren Folge schützt.

Am 15. Juni begann dort die Impfkampagne für alle Jugendlichen ab 12 Jahren. Rund viereinhalb Monate später, am 31. Oktober, waren bereits 72,5 Prozent aller französischen Teenager vollständig geimpft, über 95 Prozent davon mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Kein einziger davon erkrankte im September oder Oktober an PIMS, so die in JAMA erschienene Studie eines französischen Forscherteams.