"Bislang waren wir sehr fokussiert auf die Infektionsausbreitung und die Behandlung der schweren Fälle in den Krankenhäusern. Aber wir müssen uns jetzt auch dringend um die Langzeitfolgen kümmern", erklärte der Studienleiter Prof. Philipp Wild der Tagesschau. Insgesamt hätten sich in der Untersuchung ganz unterschiedliche Langzeitbeschwerden gezeigt, die sich zum Teil erst einige Wochen nach der Erkrankung einstellten. Das sei besonders für unwissentlich Infizierte ein Problem, so Wild. Denn in der Behandlung sei dann nicht klar, ob Covid-19 oder eine andere Krankheit die Ursache für die Beschwerden ist.



Wild fordert daher eine schnelle Anpassung des Gesundheitssystems an Long Covid. Für den bei der Pressekonferenz anwesenden rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch waren die Erkenntnisse aus der Studie zudem ein weiteres Argument für eine Impfpflicht, die aber letztlich auf Bundesebene verabschiedet werden müsse, so der SPD-Politiker.

Der Leiter der Studie Prof. Philipp Wild (li.) mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (Dr.v.l.) und weiteren Mainzer Professoren bei der Vorstellung der neuen Long-Covid-Studie. Bildrechte: Universitätsmedizin Mainz/ Peter Pulkowski