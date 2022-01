Genau das hat ein Forschungsteam des Mount Holyoke College in Massachusetts in den USA anhand natürlich verendeter Delfinweibchen herausgefunden. Und dabei zeigte sich, dass die Delfin-Klitoris zum einen mehrere Schwellkörper hat, wie Biologin Patricia Brennan erläutert: "Genau wie die menschliche Klitoris ist auch die Klitoris von Delfinen in großen Bereichen mit Schwellkörpern durchzogen, die sich im Erregungszustand mit Blut füllen."

Schon länger ist bekannt, dass Sex bei Delfinen nicht nur der Fortpflanzung dient, sondern auch um soziale Bindungen zu bekräftigen. Sie paaren sich nämlich das ganze Jahr über, unabhängig davon, wo das Weibchen in seinem Zyklus steht. 2019 hatten Brennan und ihr Team in einem Vortrag über die weiblichen Geschlechtsorgane von Delfinen erstmals darauf hingewiesen, dass die Anordnung der Geschlechtsorgane weiblicher Delfine eine Funktion haben könnte, unabhängig von der Fortpflanzung an sich. Sie hatten sich in ihren Untersuchungen damals vor allem mit der Lage der Klitoris befasst.