Die Londoner haben eine Wand zur Erinnerung an ihre weit über 150.000 an Covid-19 gestorbenen Landsleute eingerichtet. Das Archivbild zeigt Freiwillige, die Ende März ein Herz für jeden Gestorbenen auf die Wand malen, die sich in der Nähe von Westminster befindet. Bildrechte: imago images/VXPictures.com