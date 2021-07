Die Delta-Variante ist in Deutschland vorherrschend, so viel ist sicher. In Kalenderwoche 25 war sie schon für fast 60 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich. Jetzt haben wir Kalenderwoche 28. Deltas Anteil wird aktuell vermutlich schon bei deutlich über 80 Prozent liegen. Aber das werden wir erst in etwa zwei Wochen erfahren, wenn die Proben aktueller Infektionen sequenziert wurden.