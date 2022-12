Schimpfwörter gibt es in jeder Sprache. Laut einer kürzlich in der Zeitschrift Psychonomic Bulletin & Review veröffentlichten Studie enthalten internationale Schimpfwörter fast nie die Laute "l", "r", "y" oder "w". Dieses häufige Muster in Schimpfwörtern deutet darauf hin, dass diese Laute, die sogenannten Approximanten, auf die Zuhörer weniger beleidigend wirken können.

Die Klänge von Schimpfwörtern sollen den Menschen helfen, ihre Gefühle und Einstellungen auszudrücken, aber noch keine Studie hat untersucht, ob es Gemeinsamkeiten zwischen den Klängen von Schimpfwörtern in verschiedenen Sprachen gibt, so die Forschenden in ihrer Studie. Deshalb haben sie die Sprachen Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Französisch, Spanisch und Deutsch analysiert. Insgesamt 215 Probandinnen und Probanden wurden zu Schimpfwörtern in jeder der sechs Sprachen befragt. Dabei zeigte sich, dass Approximanten in diesen Wörtern weniger häufig vorkommen.