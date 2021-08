Sprechen zu lernen ist eine Meisterleistung des Gehirns. Kinder machen das ganz automatisch, nebenbei und ohne große Anstrengung. Auch wenn sie zweisprachig aufwachsen. Wie sie die beiden Sprachen erlernen und welchen Wortschatz sie ausbilden, hängt von vielen Faktoren ab. So spielt zum Beispiel das sozioökonomische Umfeld eine Rolle, aber auch, welche Sprache zuhause überwiegend gesprochen wird und welche Wörter die Kinder öfter hören. Frühere Studien hatten dazu bereits festgestellt, dass die Wortschatzentwicklung der bilingualen Kinder in beiden Sprachen nicht gleich aufgeteilt ist, denn die Kinder erhalten nie einen 100-prozentigen Input beider Sprachen. Eine der Sprachen ist also meist dominant. Bisher wurde auch festgestellt, dass bilinguale Kinder und Erwachsene in den jeweiligen Sprachen einen tendenziell kleineren Wortschatz haben als diejenigen, die nur mit einer Sprache aufwachsen. Kombiniert man allerdings den Wortschatz beider Sprachen, ist er durchaus vergleichbar mit dem von einsprachig aufwachsenden Kindern.