Denke ich an die Freundebücher aus meiner Kindheit zurück, hat nie auch nur ein Einziger die Fledermaus als Lieblingstier eingetragen. Da dominierten eher Hunde. Klar, die sind kuschlig, können lustige Rollen machen und Bällchen holen. Aber vielleicht sind sie auch nur so beliebt, weil wir sie ständig vor Augen haben.



Da geht die Fledermaus dezenter vor – Achtung, schlechter Wortwitz: sie fliegt quasi unter dem Radar. Kein Wunder, dass die Kinder diese Tierchen kaum auf dem Schirm haben, schließlich hängen die meist in Höhlen ab, lassen sich nur blicken, wenn es schon dunkel ist und haben als Blutsauger auch ein Image, das ein bisschen gruselig anmutet. Wieso also sollte irgendjemand Fledermäuse cool finden? Fangen wir mit meinem Lieblingsfakt an:

Fledermäuse sind sehr gute Surfer

Kurzer Moment für das Kopfkino einer Fledermaus in Badehose auf einem Surfbrett.



So, und nun weiter. Fledermäuse surfen natürlich nicht auf Wellen im Meer, sondern – und das ist vielleicht noch cooler – sie reiten auf Sturmfronten. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie haben große Abendsegler auf ihrer Frühjahrswanderung verfolgt. Diese Fledermausart ist in Europa weit verbreitet.

Bildrechte: Christian Ziegler/Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie Dafür haben sie ultraleichte, intelligente Sensoren auf das Rückenfell der weiblichen Fledermäuse geklebt, denn sie wandern stärker als Männchen. Die Weibchen des Abendseglers verbringen den Sommer in Nordosteuropa und halten weiter südlich Winterschlaf. Über drei Jahre lang haben die Wissenschaftler in jedem Frühjahr Tiere mit Sendern ausgestattet und die Daten gesammelt.

Verdauen wir kurz die Tatsache, dass Fledermäuse nicht nur in ihren Höhlen hocken und nur ab und zu rausfliegen. Einige Arten sind richtige Langstreckenwanderer und legen gigantische Strecken zurück: rund 1.600 Kilometer!

Regelrechtes Fledermausfeuerwerk

Die Auswertung der Daten brachte den Wissenschaftlern viele überraschende Erkenntnisse. So zum Beispiel stellten sie fest, dass die Abendsegler in einer einzigen Nacht fast 400 Kilometer zurücklegen können. Weil sie sich aber nicht wie Zugvögel vor ihrer Reise Fettreserven anfressen, müssen sie Zwischenstopps einlegen und auftanken. Sie wandern also nicht geradlinig, sondern eher hüpfend.