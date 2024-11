"Während der Lokalisierungsphase führen Fledermäuse einen mäandernden Flug durch, der an einem bestimmten Punkt in einen Flug in Richtung ihres Ziels übergeht. Das deutet darauf hin, dass sie bereits wissen, wo sie sich befinden", sagte Aya Goldshtein und ergänzte: "Fledermäuse fliegen in der Nähe von Umweltmerkmalen mit mehr akustischen Informationen und treffen Navigationsentscheidungen". Die Erkenntnisse würden in Summe darauf hindeuten, dass die Tiere über eine akustische Landkarte ihres Heimatgebiets verfügen.