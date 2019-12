Medizin Diabetes: Warum Sport für manche Patienten sogar schädlich ist

Sport ist gesund, klar. Er hilft auch gegen Krankheiten, zum Beispiel gegen Diabetes. In manchen Fällen aber ist Sport sogar schädlich. In seltenen Fällen fördert er dann die Entwicklung der Zuckerkrankheit, in weniger schlimmen Fällen zeigt der Sport einfach gar keine Wirkung. Warum das so ist, haben Hongkonger Wissenschaftler herausgefunden - mit Unterstützung aus Jena.

von Karolin Dörner