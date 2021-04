86 Milliarden Nervenzellen zeigen die Grenzen auf

Und es gibt weitere Herausforderungen: So sei einerseits die Technik noch nicht ausgereift genug, um die nötige Rechenleistung und Detailliertheit für tiefer gehende neurologische "Auslesungen" aufzubringen. Andererseits ließe sich die Komplexität unseres Gehirns nicht einmal mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nachhaltig erfassen.

Wenn das menschliche Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen könnten. John-Dylan Haynes, Psychologe und Neurowissenschaftler an der Charité Berlin

Viel Raum für Gedanken: Das menschliche Gehirn besteht im Schnitt aus 86 Milliarden Nervenzellen. Bildrechte: imago images/Science Photo Library "Das menschliche Gehirn besteht im Schnitt aus 86 Milliarden Nervenzellen. Und wenn ich mit meinen 86 Milliarden Nervenzellen über die 86 Milliarden Nervenzellen einer anderen Person nachdenken möchte, sind dem natürlich Grenzen gesetzt", erklärt Hirnforscher Haynes die Paradoxie des Ganzen: "Man kann heute auch vielfach mit maschinellen KI-Verfahren an diese Hirnaktivitätsmuster rangehen, das geht bis zu einem gewissen Grad. Nur landen wir dann in so einer paradoxen Schleife, weil wir dann wiederum versuchen müssen, diese KI-Algorithmen zu verstehen. Das heißt, wir scheitern nicht am Verständnis des Gehirns, sondern am Verständnis, wie die KI-Algorithmen das Gehirn verstehen."

Baut Elon Musk ein Gedankenlese-Implantat?

Von solcherlei Grenzen scheint sich der US-amerikanische Milliardär und Unternehmer Elon Musk nicht aufhalten zu lassen. Mit seinem Start-up "Neuralink" hat er ein Implantat entwickelt, das er perspektivisch auch Menschen ins Hirn einsetzen will. Dieses Implantat soll per Bluetooth mit einem Computer verbunden sein und sowohl Signale aus dem Gehirn senden als auch welche empfangen.

So soll unter anderem Menschen mit motorischen Störungen und Depressionen geholfen werden, es soll aber auch möglich sein, über die Hirn-Computer-Schnittstelle beispielsweise Videospiele zu steuern oder unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Erste Versuche, bei denen etwa die Wahrnehmungsreize und Bewegungsvorhaben von Schweinen und Affen ausgelesen wurden, waren bereits erfolgreich.

Hirn-Computer-Schnittstellen in der Medizin

Doch was ist das nun? Eine abseitige Nerd-Spielerei? Oder ein revolutionärer Schritt hin zum komplett auslesbaren menschlichen Gehirn? "Dieses System ist bemerkenswert, weil Elon Musk es geschafft hat, all die unterschiedlichen Entwicklungen zu kombinieren", lobt Thomas Stieglitz zunächst, "aber es ist nicht so, als ob wir vorher auf Pferden geritten wären und Musk hat jetzt das Auto erfunden."

Das Ganze ist eine saubere ingenieurwissenschaftliche Leistung, aber auch keine Rocket Science. Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik, forscht seit vielen Jahren zur Verbindung technischer Systeme mit dem Nervensystem. Bildrechte: MDR/Uni Freiburg/Klaus Polkowski Auch Stieglitz und seine Kolleg:innen arbeiten schon lange an Hirn-Computer-Schnittstellen: Cochlea-Implantate etwa arbeiten nach diesem Prinzip und können manchen Hörgeschädigten ihr Hörvermögen zurückgeben und "fühlende" Prothesen erlauben es Menschen nach Amputationen, etwa mit ihrem neuen Arm nicht nur nach Dingen zu greifen, sondern auch ein "Greifgefühl" zu erleben, also durch Signale, die die Prothese ins Gehirn zurücksendet, zu erkennen, ob sie gerade einen harten oder weichen Gegenstand in ihrer künstlichen Hand halten. Hier wird Brain Reading also schon seit Jahren zu einer medizinisch-technischen Realität, die das Leben erkrankter oder verletzter Menschen deutlich verbessern kann.

Wo verläuft die Grenze zur Selbstoptimierung?

All diese Möglichkeiten und die Perspektiven, die ihnen innewohnen, bringen aber auch große Fragen mit sich. "Wir kommen da schnell auch in den Bereich des sogenannten Enhancements", gibt Thomas Stieglitz zu bedenken. "Kann ich mich schneller denkend machen, kann ich meine Leistungsfähigkeit erhöhen?"

Und dann sagt man vielleicht: Ich stelle nur noch Leute ein, die so ein Implantat haben, weil ich weiß, dass die über die Grenzen des Durchschnittlichen hinausgehen. Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Die Gefahr, dass hier Grenzen überschritten werden und es letztlich auch um die "Aufrüstung" des eigenen Körpers gehen könnte, sollte dabei nicht unbedacht bleiben: "Da bedarf es guter Informationen in der Öffentlichkeit und eines ethischen Diskurses: Was bedeutet das eigentlich? Und was wollen wir?"

Wird der uralte Menschheitstraum zum Albtraum?

Der Weg zu einer richtigen Gedankenlese-Maschine, so sie denn überhaupt eines Tages Realität werden sollte, ist also noch weit. Trotzdem werfen die neuen technischen Möglichkeiten schon jetzt Fragen auf: Was geschieht mit den Daten, die dabei ausgelesen werden? Wo hört medizinische Notwendigkeit auf, wo fängt fragwürdige Selbstoptimierung an? Und wer trägt eigentlich die Verantwortung, beispielsweise bei Unfällen – der Mensch, die Maschine oder die Entwickler:innen hinter der Technologie?

Es ist ein uralter Menschheits-Traum und Menschheits-Albtraum, Gedanken auslesen zu können. John-Dylan Haynes, Psychologe und Neurowissenschaftler an der Charité Berlin